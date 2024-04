Mostra dell’Artigianato tra storia e innovazione | Il futuro è la dimensione internazionale

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Il 1931 fu un anno importante per Firenze. Il 4 giugno venne inaugurato l’aeroporto di Peretola, mentre porta la data del 13 settembre la prima partita al Franchi, allora stadio Giovanni Berta, fra la Fiorentina e l’Admir Vienna. Di aeroporto e di stadio si parla ancora oggi per i problemi di ristrutturazione ampiamente noti. Il 22 marzo 1931 vi fu anche il battesimo della prima, quest’anno giunta all’edizione 88, che si svolgerà alla Fortezza da Basso dal 25 aprile al primo maggio, la più antica su scala nazionale. In origine era denominata ’degli Orafi del Ponte Vecchio’ e si teneva al Palazzo delle Esposizioni al Parterre di San Gallo, costruito nel 1922 dall’architetto Enrico Fantappié. Su La Nazione del 16 marzo di quell’anno si legge: "E’ la prima volta che si ...