Morto schiacciato da una gru | gara di solidarietà in memoria di Isa Sany

(Di sabato 13 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoUn fatale incidente ha spezzato la vita di Isa, il giovane operaio nigeriano di 25 annida una gru a Pescopagano (Potenza). Il giovane risiedeva in provincia di Benevento, ed era entrato a far parte anche della squadra di calcio ASD Reino, compagine che partecipa al campionato di terza categoria sannita. Tutti lo descrivono come un ragazzo generoso, sempre pronto ad aiutare gli altri. Ed ora, che un destino crudele se l’è portato via, improvvisamente, a soli 25 anni, tra i suoi ex compagni di squadra è partita un’autenticadiper aiutare i suoi cari. L’Associazione Antonio Pagano Odv e l’Asd Reino, infatti, hanno organizzato una raccolta fondi indi Isa e l’importo raccolto verrà devoluto alla moglie e ai ...