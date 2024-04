(Di sabato 13 aprile 2024) Firenze, 13 aprile 2024 – La questura ha eseguito un fermo nei confronti della persona che, aldeidi giovedì sera a Firenze, avrebbe colpito con un pugno il 47enne di Pistoia Antonio Morra, provocandone la morte, alcune ore dopo in ospedale. È accusato di. L'identificazione sarebbe avvenuta anche grazie a un video dell'impianto di sorveglianza del Mandela Forum, dove si svolgeva ildella band. In aggiornamento

Tragedia ieri sera, giovedì 11 aprile, al concerto dei Subsonica al Mandela Forum di Firenze, dove è morto un uomo. Secondo la ricostruzione della polizia c’è stato un diverbio poi degenerato in una ... (thesocialpost)

Firenze, 12 aprile 2024 – Un minuto e 34 secondi in tutto: la morte in diretta video . Il filmato, acquisito dalla squadra mobile di Firenze dalle telecamere a circuito chiuso del Mandela Forum, dove ... (lanazione)

Morto al concerto dei Subsonica, un fermato per omicidio preterintenzionale - Firenze, 13 aprile 2024 – La questura ha eseguito un fermo nei confronti della persona che, al concerto dei Subsonica di giovedì sera a Firenze, avrebbe colpito con un pugno il 47enne di Pistoia ...lanazione

Morto all’uscita del concerto dei Subsonica a Firenze - Morto all’uscita del concerto dei Subsonica a Firenze in circostanze, al momento, ancora oscure. Per questo è stata avviata un’indagine sulla morte di Antonio Morra, 47 anni, operaio di Pistoia di ori ...lavocedivenezia

Ultime notizie/ Ultim’ora oggi guerra in Medioriente, Biden: “Mi aspetto attacco Iran a breve” - Ultime notizie, ultim'ora oggi: nella guerra in Medioriente potrebbe subentrare anche l'Iran, così come spiegato nelle scorse ore da Biden ...ilsussidiario