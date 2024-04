Morto a concerto Subsonica | fermato uomo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 aprile 2024) 10.10 Unè stato arrestato per la morte di Antonio Morra,47enne deceduto dopo essere caduto per le scale del Mandela Forum a Firenze dopo aver assistito aldei.L 'ipotesi di reato: omicidio preterintenzionale. Dalla ricostruzione fatta dalla Squadra mobile, l'e la moglie stavano uscendo dal palasport quando c'è stata una lite fra gli spettatori, sulle scale esterne. Una colluttazione,forse uno spintone o un colpo, è caduto e ha battuto violentemente la testa. Il decesso nella notte, per i gravi traumi.