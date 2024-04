Morti a 62 anni i gemelli siamesi Lori e George Schappell | erano i più longevi del mondo

(Di sabato 13 aprile 2024) Sonoa 62. Nati in Pennsylvania il 18 settembre 1961,piùviventi, secondo il Guinness World Records. Nel 2007aveva fatto coming out come persona transgender. "Siamo molto felici" - aveva dettoin un'intervista - “Tutto si riduce al compromesso".

Mentre a Brescia era in corso la manifestazione organizzata da Cgil e Uil nel giorno di sciopero indetto per chiedere più sicurezza sul lavoro, ieri c’è stato un altro morto in un cantiere di ... (ilgiorno)

Due morti in un tragico Incidente stradale sulla circonvallazione di Montesilvano, all'interno della galleria I Pianacci, in Abruzzo . Le vittime sono un uomo di 23 anni e una ragazza 33enne.... (ilmessaggero)

Lo sbarco di 11 feretri a Porto Empedocle, il prefetto: "Verrà creato un cimitero islamico in provincia" - Filippo Romano: "Il camposanto servirà anche per gli islamici presenti regolarmente in questo territorio". Ecco in quali Comuni verranno tumulate le bare arrivate stamattina da Lampedusa ...agrigentonotizie

Chi nella musica deve temere di più l’intelligenza artificiale - "Non credo che l'intelligenza artificiale faccia paura ad Arvo Pärt, Terrence Malik o Bill Viola. Ma piuttosto a quella nutrita schiera di tecno-esaltati" ...ilfattoquotidiano

Cortina, il rischio di un bosco devastato inutilmente: dopo 2 mesi lavori al rallentatore per la pista da bob. Criticità e scadenze per le Olimpiadi - Sono impressionanti le immagini provenienti dal cantiere per la costruzione della nuova pista da bob di Cortina, l’opera per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 il cui costo complessivo (senza Iva) si ...ilfattoquotidiano