Morte Cavalli | il ' rivale' Giorgio Armani | Distante da me | ma di lui ho sempre avuto enorme rispetto

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 13 aprile 2024) In perfetta antitesi, poli opposti, eppure legati da una profonda stima reciproca. Robertohanno fatto la storia della moda italiana seppure con generi completamente diversi, per molti aspetti inconciliabili, e oggi che lo stilista toscano non c'è più - scomparso a 83...