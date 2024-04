Mortadella in vaschetta | le 6 migliori in vendita nei supermercati

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di sabato 13 aprile 2024) Il 2023 è stato l’anno della. «In base ai dati Circana relativi alle vendite in gdo, nel 2023 laha registrato uno deirisultati del comparto sia in volume, +1,7%, sia soprattutto a valore, +9,8%, contro il +0,3% in quantità e il +6,6% in valore della media dei salumi – spiega Davide Calderone, direttore di Assica (Associazione Industriali delle carni e dei salumi) –. Crescita ancora più importante se si considera che nel 2022 la performance era stata molto buona: 169.900 tonnellate per un valore di oltre 780 milioni di euro, con un incremento del 6,6% a volume e del 12,7% a valore. Anche grazie all’ottimo rapporto qualità/prezzo». Dopo la classifica delle mortadelle tradizionali artigianali, ecco a voi quella dei prodotti già affettati e confezionati inin atmosfera protetta, ...