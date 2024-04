Morta a 30 anni Park Bo-ram | la cantante star del K-pop | indagini in corso sulle cause del decesso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Èa 30Bo-ram, nota cantautrice coreanadella musica K-pop. La sua etichetta discografica, la Xanadu Entertainment, ha infatti affermato la scomparsa della lorotramite i canali social. La polizia, nel mentre, sta indagando per scoprire la causa della morte ad un’età così precoce. La cantautrice, tra l’altro, stava lavorando ad un nuovo album dopo le sue ultime uscite del 2024: “I hope” e “I Miss you”. La ragazza è apparsa anche in vari programmi TV, il suo esordio l’ha fatto in un programma di canto quando aveva ancora 17. Il suo vero e proprio anno di debutto discografico è il 2014, quando pubblicò il suo primo singolo ufficiale “Beautiful” insieme al rapper Zico, suo compaesano. Il loro featuring raggiunse la seconda posizione della classifica coreana ...