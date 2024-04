Montecarlo | Sinner sconfitto in semifinale | “Difficile accettare l’errore dell’arbitro”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 13 aprile 2024), 13 aprile 2024 – Jannikbattuto inda Stefanos Tsitsipas anche per un errore arbitrale. L’azzurro, numero 2 del mondo, è stato battuto in 3 set dal greco (6-4, 3-6, 6-4). Nel terzo parziale, avanti di un break,si è visto negare un game per un errore marchiano del giudice di sedia: una palla di Tsitsipas abbondantemente out è stata giudicata in campo. La valutazione corretta avrebbe consentito adi mettere a segno il secondo break e scappare 4-1. “E’da: giocavo davvero bene in quel momento. Tutto stava andando nella giusta direzione tatticamente”, diceriferendosi all’episodio. “Tutti possono sbagliare, anch’io. Dopo ho avuto dei crampi, forse per ...