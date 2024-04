Monaco controcorrente | “Sinner ammirevole | ma se fossero tutti come lui | che noia…Scorretto attaccare Rune”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 13 aprile 2024) Nel consueto appuntamento quotidiano di TennisMania, la trasmissione in collaborazione tra OA Sport e Sport2U, si è parlato della sfida tra Janniked Holgere soprattutto del comportamento tenuto dal giovane danese lungo tutto l’incontro ed in particolare tra secondo e terzo set. Ai microfonisempre Dario Puppo, Massimiliano Ambesi e Guido, con quest’ultimo che si è espresso dalla parte del danese. Questo il primo commento sul match die sulle reazioni di: “Trovo la regola dello shot clock uno schifo assoluto. Una regola che va contro il tennis. Se uno scambio dura un colpo o dura trenta colpi non si può dare lo stesso tempo per recuperare, perchè ne va dello spettacolo. Lo shot clock è superfluo, anche perchè ci sono degli arbitri che dovrebbero ...