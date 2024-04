(Di sabato 13 aprile 2024) Ramallah, 13 apr. (Adnkronos) – Da ieri sera e questa mattina sono in corso operazioni delle Forze di difesa israeliana (Idf) in tutta la. Lo riportano l’emittente al-Jazeera e il Jerusalem post secondo i quali i soldati israeliani hanno perquisito le case dei residenti nel campo di al-Arub, a nord di Hebron e a Qalqilya. Nel corso dell’l’Idf ha effettuato diversinella città di Idna, a ovest di Hebron, e nella città di al-Samo, a sud di Hebron. L'articolo CalcioWeb.

L'esercito israeliano ha diffuso un video delle operazioni dei giorni scorsi nell' ospedale al Shifa a Gaza City. Secondo l'Idf, che precisa che i raid hanno avuto luogo in zone mirate della ... (liberoquotidiano)

Ramallah, 13 apr. (Adnkronos) - Da ieri sera e questa mattina sono in corso operazioni delle Forze di difesa israeliana (Idf) in tutta la Cisgiordania . Lo riportano l'emittente al-Jazeera e il ... (liberoquotidiano)

Iran sposta droni e missili. Biden: “A breve l’attacco di Teheran a Israele” - (Adnkronos) – L'Iran sposta gli 'asset militari'. E' quanto si legge sulla Cnn che cita due fonti dell'intelligence americana secondo cui Teheran starebbe muovendo numerose risorse militari all'intern ...sardegnareporter

Guerra Israele–Hamas, Iran sposta "asset militari". Razzi dal Libano e dalla Striscia LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, Iran sposta 'asset militari'. Razzi dal Libano e dalla Striscia LIVE ...tg24.sky

Mo: operazione Idf in Cisgiordania, arresti e perquisizioni - Ramallah, 13 apr. (Adnkronos) - Da ieri sera e questa mattina sono in corso operazioni delle Forze di difesa israeliana (Idf) in tutta la Cisgiordania. Lo riportano l'emittente al-Jazeera e il Jerusal ...lagazzettadelmezzogiorno