Mkhitaryan o Frattesi? Comunque vada | Inzaghi casca sempre in piedi

(Di sabato 13 aprile 2024) Si va verso Inter-Cagliari, match della trentaduesima giornata di campionato.dovrà scegliere a centrocampo trae il diffidato. IL DUBBIO ? Il vero dubbio di Simoneper Inter-Cagliari è a centrocampo. Dentro Davide, autore del gol decisivo a Udine, oppure Henrikh, che lunedì sera gli ha lasciato il posto.si prenderà tutto il tempo per decidere nei prossimi ultimi due allenamenti. L’armeno, diffidato, rimane dunque a rischio per la prossima sfida di campionato contro il Milan. Ovvero il derby che potrebbe regalare la matematica seconda stella ai nerazzurri. Averlo o non averlo farebbe tanta differenza.intanto ragiona e riflette.o ...

Cattiveria, voglia infinita e un carattere di ferro. C’è tutto questo nella straordinaria vittoria in rimonta dell’ Inter in casa dell’Udinese. Vittoria pesante, meritatissima, sofferta, come ... (inter-news)

Inter-Cagliari: le probabili formazioni e dove vederla in streaming - Inter e Cagliari in campo per il posticipo della 32esima giornata di Serie A. Le probabili formazioni e il link allo streaming.ilsoftware

Inter, col Cagliari Bisseck e Sanchez. “Ampie valutazione su Mkhitaryan, Frattesi scalpita” - Il tecnico dell'Inter Inzaghi ha scelto chi sostituirà gli squalificati Lautaro e Pavard e potrebbe far riposare il centrocampista ...fcinter1908

SERIE A - Inter, Inzaghi punta su Sanchez e Thuram nella sfida contro il Cagliari - Tutto esaurito contro il Cagliari, ma questa in fondo non più neppure una notizia: quando gioca l'Inter San Siro è in pratica sempre sold out. Certo che ora la spinta dei tifosi nerazzurri va assumend ...napolimagazine