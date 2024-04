Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 13 aprile 2024) Recenti relazioni degli osservatori statunitensi indicano che l’sta spostando risorse militari significative, tra cuida crociera, posizionando il paese in una postura apparentemente offensiva nei confronti di. Questa mossa rappresenta un potenziale punto di infiammazione in un’area già tesa, dove il contesto più ampio include le crescenti preoccupazioni per la sicurezza marittima nel Mar Rosso e le tensioni in crescita trae Stati Uniti. L’escalationiana va vista nel contesto di un impegno più ampio da parte dell’di sostenere le fazioni alleate nella regione, come i ribelli Houthi nello Yemen, che hanno incrementato gli attacchi ai danni delle navi commerciali nel Mar Rosso. Questi atti di violenza, che includono l’uso di ...