Milano | il concentramento del presidio pro Palestina in Centrale

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 13 aprile 2024) I milanesi ancora in piazza contro il conflitto israelo palestinese. Come ormai avviene da diversi sabato,viene invasa da centinaia di manifestanti che, in maniera pacifica, sfilano per le vie del centro chiedendo il cessate il fuoco sulla striscia di Gaza. Oggi il ritrovo è stato in Piazza Duca D'Aosta, proprio nel piazzale avanti alla Stazione. "terra mia!,libertà. Giù le mani dai bambini", sono solo alcuni dei cori che si sentono alzare da una massa di persone coperte con bandiere palestinesi e striscioni contro Israele.in solidarietà con Gaza contro Israele in piazza Duca d’Aosta davanti alla Stazione, 13 Aprile 2024. ANSA/MATTEO CORNER Non è ancora chiaro se, dopo il ...