(Di sabato 13 aprile 2024) Laè sempre più presente alla, in scena dal 15 al 21 aprile. Quali sono i marchi che presenteranno le collezioni di arredamento e dove vedere le migliori installazioni.

Tante le novità nell’agenda beauty di aprile 2024 . Complice anche il Salone del Mobile, a Milano dal 16 al 21 aprile , la belle zza parteciperà con progetti studiati su misura in giro per la città, ... (iodonna)

ROMA – Dal 16 al 21 aprile, in occasione della Milano Design Week 2024, CNA presenta la seconda edizione della mostra evento FUORISERIE. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Sapiens ... (lopinionista)

Nuova Alfa Romeo MiTo: sono in tanti a sperare in un ritorno - Appare evidente che la vettura sia stata immaginata come un mix tra la nuova Lancia Ypsilon presentata lo scorso 14 febbraio da Stellantis e la nuova Alfa Romeo Milano che invece ha debuttato lo ...clubalfa

Milano Design Week 2024: gli eventi moda da non perdere al Fuorisalone - La moda è sempre più presente alla Milano Design Week, in scena dal 15 al 21 aprile. Quali sono i marchi che presenteranno le collezioni di arredamento e dove vedere le migliori installazioni.fanpage

L'Audi apre gli ordini della Q6 e-tron - Milano, nella settimana dal 15 al 21 aprile , si riconferma la capitale del Design con uno degli eventi più importanti a livello mondiale. La Design Week con i suoi fuorisalone, che si svolgono in… Le ...informazione