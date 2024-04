Milan | si avvicina la firma di un centrocampista

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilguarda al futuro e prova a blindare i giovani migliori del proprio settore giovanile. Per Camarda il club continua a lavorare con fiducia...

L’ Inter si avvicina allo scudetto della seconda stella. Si fanno tabelle e calcoli col prossimo weekend fondamentale in chiave derby contro il Milan . MATEMATICA ? L’ Inter continua la sua marcia ... (inter-news)

Calhanoglu: "Non dimenticherò mai il derby di Champions. Alla prima con l'Inter ero nervoso perché..." - Inter, Calhanoglu: "Scudetto nel derby Che sia una festa tranquilla, ricordo quella del Milan..." ...informazione

Milan, Leao stizzito nella zona mista: “Fai bene il tuo lavoro!” VIDEO - Serata amara per il Milan, che perde di misura contro la Roma nella gara del Meazza valevole per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Prestazione non sufficiente da parte dei rossoneri, che ...footballnews24

Fiducia confermata: Milan, salta la nuova rivoluzione - Sembrava tutto apparecchiato per il suo arrivo al Milan, invece l'affare sembra destinato a saltare secondo le ultime indiscrezioni.milanlive