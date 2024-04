Milan | Sesko ha fatto 13 | Guirassy a 27 gol in stagione

(Di sabato 13 aprile 2024) Tre gol e tre punti per il Lipsia, che batte 3-0 il Wolfsburg e resta al quarto posto in classifica con 56 punti come il Borussia Dortmund a...

Il Barcellona ha deciso di mollare Benjamin Sesko . La notizia potrebbe favorire il Milan nella corsa all’attaccante sloveno del Lipsia? La pista Benjamin Sesko è sempre attuale per il Milan in ... (dailymilan)

Le 5 cose che non sai di Denkey, il bomber secondo solo a Kane che Moncada vuole soffiare al 'suo' Monaco - E` Kevin Denkey l`ultima idea del Milan per il futuro del reparto offensivo che in estate saluterà Olivier Giroud: come vi abbiamo raccontato in giornata, il classe.calciomercato

Milan, tutti pazzi per Gimenez: incontro decisivo - Il Milan non molla la pista Giménez. Nelle prossime ore andrà in scena un importantissimo incontro che deciderà le sorti dell'attaccante del Feyenoord.spaziomilan