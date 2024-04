Milan Primavera | Abate | “Partita sporca Onoriamo un amico scomparso”

Il Milan di Ignazio Abate supera i pari età dell'Empoli. La gara, valida per la 29^ giornata di Primavera 1 termina 3-2 per il Diavolo (pianetamilan)

Il Milan Primavera di Ignazio Abate vola in piena zona playoff . I giovani Diavoli rossoneri si impongono per 3-2 sull'Empoli (pianetamilan)

Palmeri (Sportitalia): "Il Conte che aleggia: Napoli aspetta, Milan non decide, Juve sceglie altro, niente Erasmus per ora" - Ilm giornalista di Sportitalia Tancredi Palmeri si è espresso sul valzer delle panchine nel suo editoriale pubblicato sul sito dell'emittente. Le sue parole: "La ...tuttojuve

Primavera, Crotone-Napoli: 0-3, show degli azzurrini. Vigliotti super - Il Napoli Primavera ha battuto 3-0 il Crotone allo Stadio di Cirò Marina: sugli scudi il talentuoso attaccante azzurro Vigliotti. Autore del gol del raddoppio.areanapoli

Sampdoria Primavera, domani in programma la sfida con il Bologna - Sampdoria Primavera, la squadra di Matteo Pastorino affronterà domani il Bologna per la 29a giornata di campionato Domani toccherà alla Sampdoria Primavera scendere in campo. Dopo il successo di setti ...sampnews24