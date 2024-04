Milan | panchina Pioli trema Ibrahimovic vuole Conte? E l’attaccante…

CM.IT - Napoli, si allontana Italiano ADL punta Conte ed il Torino contatta l'allenatore viola - Oggi è il giorno del derby della Mole, una partita che non sarà mai come qualsiasi altra per i tifosi di Torino e Juventus e i granata ci arrivano con un ottimo stato di forma. In casa Toro, però, a t ...napolimagazine

“Attenzione al Milan”: la pista per l’allenatore può riaprirsi se… - Clamorosa riapertura di questa pista per la panchina del Milan, dopo che nelle ultime settimane sembrava ormai sfumata del tutto.milanlive

Sassuolo-Milan, le probabili formazioni: rivoluzione per Pioli - Le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, gara valida per la 32^ giornata di Serie A che si gioca domenica alle 15 al Mapei Stadium ...tag24