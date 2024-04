Milan in lutto | addio all' ex bomber Borneo | stroncato da una malattia fulminante

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Unnel mondo dele in tanti club delle serie minori: è morto Costantino, meglio conosciuto da tanti tifosi come Tino, exdella Primavera rossonera diventato un cecchino in provincia, tra Dilettanti e Serie C. Oggi era l'allenatore dell'Under 12ista e a stroncarlo è stata unaa soli 52 anni. Nato nel 1972 a Pescara, grande talento rossonero nelle giovanili a cavallo tra anni Ottanta e Novanta, una sola presenza (con gol) con il Diavolo dei "grandi", in Coppa Italia contro il Lecce nella gara di ritorno (lanciato da mister Arrigo Sacchi in una squadra "sperimentale" zeppa di cosiddette seconde linee, finirà 2-2 con suo decisivo tocco da rapace d'area nel secondo tempo) prima del girovagare per tutta Italia. Poi ...