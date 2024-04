Milan in lutto | addio al campione | stroncato da una malattia

Leggi tutta la notizia su tvzap

Lutto nel mondo del calcio: addio ad una delle figure storiche del Milan. È stata proprio la squadra rossonera a dare lo straziante annuncio. Tanti i messaggi di cordoglio in queste ore. Tremendo dolore per Milan e tifosi: è morto Costantino Borneo, per tutti Tino, formidabile bomber di Vis Pesaro e Sambenedettese nei primi anni 2000. L'uomo è morto a soli 51 anni stroncato da una fulminante malattia.