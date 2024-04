Milan Femminile | ufficiale il rinnovo di Soffia | accordo fino al 2027

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI NOVARA-CONEGLIANO DI volley femminile DALLE 19.00 22.07: In casa Scandicci 18 i punti di Antropova, giudicata Mvp del match e 15 di Zhu, ... (oasport)

In programma al PUMA House of Football la terza giornata della Poule di Serie A Femminile . Le info dei biglietti per Milan-Napoli Femminile (pianetamilan)

Volley: Nazionale donne, da lunedi' nuovo collegiale a Milano - Dopo qualche giorno di riposo lunedi' 15 aprile la nazionale Femminile si radunera' nuovamente al Centro Pavesi di Milano per il secondo collegiale ...sportmediaset.mediaset

Ciclismo su pista, Nations Cup: Paternoster seconda a Milton, a podio anche il quartetto Femminile - Per quanto riguarda l’inseguimento, le assenze di Filippo Ganna e Jonathan Milan si sono fatte sentire ed il quartetto ... Infine, l’Olanda è salita sul gradino più alto del podio nel Team Sprint ...sportface

Femminile, Viola riposa. La Roma può vincere lo scudetto - Sta per riprendere il campionato Femminile di Serie A. Dopo lo stop per la pausa nazionali, le ragazze torneranno in campo a partire da questo pomeriggio per quanto riguarda gli impegni della Poule ...firenzeviola