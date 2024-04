“Mi candido a sindaco” Ma non va alla sua presentazione Pd da ridere anche a Borgaro video

(Di sabato 13 aprile 2024) Si era candidato nel “campo trasversale”, per agganciare gli scontenti dell’amministrazione uscente del comune di, nel Torinese, chiamato al voto nell’Election day dell’8-9 giugno. Ma il candidato a, Paolo Massa, del Pd, ingegnere e consigliere comunale uscente, che aveva abbandonato la maggioranza in cui era stato eletto tempo fa e che all’ultimo minuto aveva rifiutato la candidatura con la lista Gambino, all’ultimo minuto non si è presentatoconferenza stampa delle tre liste che hanno deciso di mettersi insieme per dare una svolta all’amministrazione di, 12mila abitanti. Tutto era pronto per l’annuncio di Paolo Massa: era previstauna conferenza stampa già convocata e con tutti i cronisti del territorio presenti ma il candidato, che da ...

L’ex sindaco di Anzio , Candido De Angelis , è indagato per voto scambio politico-mafioso di voti in relazione alla sua elezione nel maggio del 2018 alla guida del comune, poi sciolto per infiltrazioni ... (tg24.sky)

Elezioni Rapallo, Ricci attacca Bagnasco: "Gestione candidato grottesca" - La candidata: "Io bagnaschiana Respingo con fermezza, il mio percorso è sempre stato da politico indipendente" ...primocanale

Elezioni Teverola, Alfonso Fattore candidato sindaco - Teverola (Caserta) - Ufficializzata la candidatura a sindaco di Alfonso Fattore per la lista civica "Teverola Sostenibile".pupia.tv

Il 25 Aprile, fitto programma di iniziative in città per la ricorrenza. «Studiato per non far parlare il sindaco» - PORDENONE - Dall'incontro istituzionale in piazzale Ellero, sino alla ciclolonga di Aruotalibera, passando per una serie di incontri e convegni alla Casa del Popolo fino alla ...ilgazzettino