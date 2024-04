Meteo | weekend dal sapore estivo ma da martedì torna il maltempo Temperature giù di 15°C

Le temperature se nel weekend toccheranno i 28-30 gradi nel corso della prossima settimana scenderanno fino a 15-16 gradi su gran parte del Centro-Nord, qualche grado in più soltanto al Sud (repubblica)

Meteo weekend: temperature estive in tutta Italia con temperature sopra la media del periodo di 7-8 gradi. Come nel passato fine settimana, anche questo che sta per arrivare sarà caratterizzato da ... (notizie)