Meteo Lombardia | a metà aprile come a febbraio Arrivano freddo e pioggia | quando e dove

(Di sabato 13 aprile 2024) Milano, 132024 – Avete già messo via cappotti e giubbotti pesanti, sull’onda dell’entusiasmo per il bel tempo e le temperature miti di questi giorni? Bene, preparatevi a ritirarli fuori. Oppure a soffrire un bel po’ di. Se questo fine settimana sarà ancora all’insegna di un clima quasi estivo, da martedì, secondo gli esperti di 3b, cambierà tutto. La colonnina del mercurio scenderà, con tanto di acquazzoni e possibili grandinate. Aria dall’Artico "Termicamente – afferma ilrologo di 3b.com Edoardo Ferrara – potremmo fare marcia indietro di due mesi. La causa sarà l'affondo deciso di una saccatura colma d'aria artica questa volta non solo sull'Europa centro-settentrionale ma con molta probabilità anche sul Mediterraneo,l'anticiclone subtropicale ...