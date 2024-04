Meteo weekend : temperature estive in tutta Italia con temperature sopra la media del periodo di 7-8 gradi. Come nel passato fine settimana, anche questo che sta per arrivare sarà caratterizzato da ... (notizie)

Meteo, il caldo ha i giorni contati: ondata di freddo in arrivo e temperature già di oltre 10 gradi. Ecco dove e quando - Torna il freddo sull'Italia. Dopo un weekend quasi estivo, con picchi di 30 gradi in molte città, nel corso della prossima settimana un fronte freddo in arrivo dal Nord ...leggo

Cittadella-Ascoli, Gorini: “Partita condizionata dal caldo, ci teniamo questo punto: siamo in serie positiva da cinque partite” - Frare Piccola distorsione al ginocchio. Noi siamo scesi in campo per provare a fare la prestazione, il caldo penso che abbia inciso molto nella partita, soprattutto nel secondo tempo”.trivenetogoal

Choc termico in Italia: fino a -15 gradi. Neve anche in Appennino. Ecco quando cambia il tempo - Domenica estiva con punte fino a 31 gradi, poi il ribaltone Meteo che spazza via il caldo anomalo: temporali e mareggiate. Il clou del maltempo a metà della prossima settimana ...quotidiano