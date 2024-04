Mermec al G7 Trasporti | ' sostegno per le ferrovie in Ucraina'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Per i vertici di, tra le imprese al G7a Milano, anche un incontro con il ministro per le infrastrutture Ucraino Oleksandr Kubrakov: è stata l'ccasione occasione - fa sapere la società - per il presidente Vito Pertosa per ribadire "in continuità con quanto sottoscritto nella conferenza di Roma sulla ricostruzione dello scorso anno l'impegno diad offrire tutto ilpossibile e immediato per quelle azioni di quick recovery per favorire l' operatività della infrastruttura ferroviaria, anche in partnership con Fs"". A margine dell'evento, per il ceo Luca Necchi Ghiri ed il dg estero Angelo Petrosillo, altri incontri bilaterali con diversi ministri deidei Paesi del G7.