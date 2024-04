Meluzzi fa squadra e cerca il bis | Voglio continuare a essere utile

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 13 aprile 2024) Ottenuta l’investitura dal Pd di Imola e dal gruppo di Italia Viva del circondario, e dopo il sostegno arrivato nei giorni scorsi dal comitato FontanaFutura, è tempo di ricandidatura per l’attuale sindaco di Fontanelice Gabriele. L’amministratore guiderà una lista civica a trazione centrosinistra per puntare al bis in municipio alle elezioni dell’8 e 9 giugno. Completato così, salvo colpi di scena, il mosaico delle forze in campo per la tornata alle urne nella vallata del Santerno. A Fontanelice, infatti, ha già annunciato il suo impegno anche l’opposizione con Antonio Vito Vecchio., da dove nasce la decisione di rimettersi in gioco. "Dal desiderio dial mio paese. Impegno ed energia per guidare ancora Fontanelice. I cinque anni passati sono stati ...