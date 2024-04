Meloni stana i “cattivi maestri” | su La Stampa l’inno alla denatalità | “Non c’è più bisogno di figli italiani”

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 13 aprile 2024) La gallina che ha fatto l’uovo è la prima a cantare, insegnano i contadini. E all’antico proverbio contadino ha fatto tornaremente la prima pagina di oggi de La, dedicato a un monito lanciato venerdì da Giorgia, durante l’incontro “Per un’Europa giovane. Transizione demografica, ambiente, futuro”. «Nessun intervento concreto sarà utile se prima non invertiamo la narrazione che è stata fatta su questa materia», ha detto il premier, mettendo in guardia dal mito dellaha citato ie la rassegnazione sullaIn particolare, ha citato queiche “in passato hanno propinato un malinteso concetto di libertà: non credo sia libertà dover rinunciare a ...