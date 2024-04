Meloni segue la situazione in Medio oriente in contatto con i ministri

(Di sabato 13 aprile 2024) ROMA (ITALPRESS) – In seguito all’escalation della crisi ine dell’attacco dell’Iran a Israele, secondo quanto si apprende, sono in corso contatti tra il presidente del Consiglio, Giorgia, ed esponenti di governo, in particolare con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, quello della Difesa Guido Crosetto e il sottosegretario Alfredo Mantovano, autorità delegata per la sicurezza della Repubblica. – foto Agenzia Fotogramma –(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

