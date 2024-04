Medici cantano e ballano “Gioca jouer” durante un' autopsia | scatta la polemica

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 13 aprile 2024) Ha suscitato non poche polemiche il video, diffuso in rete, che mostra alcunilegali che,un'sulle note di “”. Le immagini mostrano studenti e docenti di note università italiane intenti a danzare e intonare la canzone di Claudio Cecchettolo svolgimento di un esame autopticoun corso nazionale della Società Italiana dina Legale all'Università di Malta. Il video, girato da uno dei partecipanti, sarebbe stato diffuso sul web come una nuova sessione di “Live Autopsy”.