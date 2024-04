(Di sabato 13 aprile 2024) In una escalation di tensioni nel Medio Oriente, l’ha lanciato un attacco su vasta scala controutilizzandodi. La notizia è stata diffusa dal giornalista di Axios, Barak Ravid, tramite il socialX, citando fonti affidabili tra funzionari americani e israeliani. Nel contesto di una crescente inquietudine regionale, gli Stati Uniti hanno iniziato a spostare navi da guerra per proteggereda ulteriori aggressioni. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, questa mossa di difesa segue un avvertimento ricevuto da una figura vicina alla leadershipiana. Nonostante le avvisaglie di tensione, sembra che il regime di Teheran non abbia ancora preso una decisione definitiva riguardo il timing e i dettagli specifici di un ...

Poche notizie verificate, un video che mostra l’attacco, una sola certezza: il grado di Tensione in Medioriente continua a salire. Il passo in avanti nell’escalation dei rapporti tesi tra Israele e ... (ilfattoquotidiano)

Guerra ibrida in Medio Oriente - La minaccia di un attacco dell’Iran che incombe su Israele riassume le diverse dimensioni del conflitto in corso in Medio Oriente ...repubblica

Media: Iran attacca Israele con decine di droni - L’Iran ha lanciato un attacco contro Israele usando decine di droni. Lo riporta sul social X il giornalista di Axios, Barak Ravid, citando quattro funzionari americani e israeliani.thesocialpost

Allerta massima in Israele, l'Iran si prepara a sferrare l'attacco - Crescere di ora in ora l’allarme in Israele per la minaccia di attacchi Iraniani in ritorsione del raid che a Damasco ha ucciso un generale dei Pasdaran mentre Teheran ha rivendicato il sequestro di u ...gds