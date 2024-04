Media | decine di droni verso Israele

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 13 aprile 2024) 22.06 L'Iran ha lanciatodi. Lo scrive il Jerusalem Post che cita fonti israeliane e dell'intelligence Usa. "I nostri sistemi di difesa sono schierati,siamo preparati per qualsiasi scenario, sia in difesa che in attacco",ha detto il premier israeliano Netanyahu al termine del Gabinetto di guerra."Apprezziamo il fatto che gli Usa siano al nostro fianco-ha aggiunto-Ci difenderemo da ogni minaccia con determinazione" La Giordania ha chiuso il proprio spazio aereo.Inchiuse le scuole.