Maxitalia | sfida delicata a Foligno

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) La 22esima giornata dei campionati di Serie B, prevede, in campo maschile, la trasferta a(ore 18) per laJumboffice Sestese, reduce dal successo interno al tie-break col Pontedera. Gara non facile per i sestesi, dato che gli umbri sono attardati di sole 4 lunghezzee proveranno a sfruttare il fattore campo. Nel femminile,trasferta a Capannori (ore 21) per la Liberi e Forti Firenze che deve puntare al successo per evitare di rimanere invischiata nella zona retrocessione. Le stesse padrone di casa, penultime in graduatoria, daranno ovviamente il massimo per conquistare la posta in palio. Infine, domani alle ore 17.30, l’Unomaglia Valdarninsieme, ospita il Pontedera che mira al successo per allontanarsi dalle zone a rischio del girone D; le valdarnesi, ultime in classifica, cercheranno, comunque, come loro ...