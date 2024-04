Mattia Lucarelli e Apolloni | per i calciatori i pm di Milano chiedono una pena di 3 anni e 6 mesi | “Violenza sessuale su una studentessa”

(Di sabato 13 aprile 2024) Tree mezzo di carcere è lachiesta dalla Procura diper iex tesserati del Livornoe Federico. L’accusa è. La presunta vittima è unaamericana di 22. Stessa richiesta diè stata avanzata dalla sostituta procuratrice Alessia Menegazzo per altri tre imputati, amici dei due. La richiesta digià comprende lo sconto didi un terzo previsto dal codice per il rito abbreviato scelto dagli imputati. Secondo l’inchiesta condotta dalla squadra mobile gli abusi sono avvenuti nella notte tra il 26 e il 27 marzo 2022 a. Durante l’inchiesta ...

