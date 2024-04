Matteoli spiega | «Inter di Inzaghi | una cosa uguale a quella di Trap»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 13 aprile 2024) Uno dei protagonisti dello storico Scudetto del 1989 Gianfrancoha parlato della partita frae Cagliari sul Corriere dello Sport. Ecco il suovento sul match e non solo. SFIDA –ha detto: «Da una parte ci sarà l’che ormai ha lo scudetto in tasca, dall’altra il Cagliari che ha bisogno di punti. La immagino una gara sulla carta molto difficile per i rossoblù però si sa che nel calcio non si può mai direpotrò accadere e a volte ci sono cose imprevedibili. Verrà fuori una bella partita. L’è forte e non vedo come possa perdere il tricolore mentre il Cagliari è rivitalizzato dal successo ottenuto contro l’Atalanta che gli ha fatto fare un bel salto in avanti in classifica. Ora la squadra di Claudio Ranieri può stare un pizzico ...