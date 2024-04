Masters 1000 Montecarlo | Ruud su Djokovic | “Averlo battuto è una cosa che ricorderò per tutta la vita”

(Di sabato 13 aprile 2024) Caspercommenta la semifinale deldicontro Novak, concentrandosi proprio sul suo avversario: “È fantastico. È uno dei giocatori di tutti i tempi che devi provare battere. Oggi ce l’ho fatta, qualche potrò ricordare per il resto della miae raccontare ai miei figli in futuro e ai miei nipoti che, quando sarò vecchio, hoNovak almeno una volta una sensazione fantastica. Ovviamente spero di poter giocare contro di lui più volte. Nessuno sa per quanto tempo continuerà a giocare, ovviamente sta invecchiando, ma è ancora fisicamente in buona forma e gioca a tennis fantastico perché è una delle sfide più difficili del nostro sport, l’abbiamo superata oggi”. SportFace.

