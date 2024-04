Masters 1000 Montecarlo 2024 | squillo di Ruud | battuto Djokovic | prima vittoria contro un top-3

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Casperscrive ancora una volta un pezzo importante di storia per il tennis norvegese. Aldivola in finale dopo aver sconfitto con lo score di 6-4 1-6 6-4 un Novakanche oggi molto a corrente alternata., che fino a oggi non aveva mai vinto neanche un setil tennista serbo, decide di fare le cose in grande e ne vince due in un match, ottenendo così anche lain carriera ai danni di un top-3 (e di conseguenza anche lasu un numero uno al mondo). E così domani giocherà la sua seconda finale in un, dopo quella persa a Miami nel 2022. Di fronte il due volte vincitore di questo torneo Stefanos ...