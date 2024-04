Masters 1000 Montecarlo 2024 | i crampi frenano Sinner nel terzo set | Tsitsipas rimonta e vola in finale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 13 aprile 2024) Janniksi arrende a Stefanos, aie a una clamorosa svista arbitrale nella prima semideldi. La seconda testa di serie del tabellone monegasco era riuscito quasi a ribaltare del tutto un match che l’aveva visto perdere il primo set per 6-4, vincendo il secondo per 6-4 e andando avanti prima 3-1 nella frazione decisiva. Qui è vittima prima di una pesante (non) decisione di Amelie Tourtè, che non vede una seconda di servizio decisamente lunga da parte del greco sulla palla del doppio break, e poi deiche di fatto lo condizionano da quel momento in poi e fino alla stretta di manodal 2-4 infila quattro games consecutivi, si aggiudica il match ...