Mastella | “Fondi Coesione | no al ping-pong nelle aule di giustizia | serve dialogo triangolare Governo-Regione-Sindaci” 

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 13 aprile 2024) La nota stampa del Sindaco di Benevento Clementerelativa aie la decisione del Consiglio di Stato Benevento, 12 aprile 2024 – “Il Consiglio di Stato, sui, ha accolto il ricorso del ministro Raffaele Fitto e sospeso gli effetti dell’ordinanza del Tar Campania. Ritengo che questotra istituzioni e tribunali amministrativi, in un balletto di ricorsi e controricorsi in cui a Roma si dice il contrario di ciò che si sancisce a Napoli rischi di danneggiare solo le città ed esporre i Sindaci al rischio di vedere sfumare risorse importanti come quelle Fsc”‘, così in una nota il Sindaco di Benevento Clemente. “Sarebbe utile che si imboccasse, invece che quella delledella ...