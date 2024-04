Massima allerta in Israele per attacco dell’Iran “Mancano poche ore” Wsj | “Usa schierano navi da guerra a difesa”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Roma, 13 aprile 2024 –resta in stato disu tutto il territorio nazionale per il rischio di un imminenteda parte dell'Iran. Lo riferiscono le Forze diisraeliane (Idf) dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di aspettarsi a breve uniraniano contro obiettivi israeliani in rappresaglia per il raid che ha distrutto il consolato di Teheran a Damasco. L’Iran, secondo fonti di intelligence americane citate dalla Cnn, starebbe spostando numerose risorse militari all’interno del suo territorio, tra cui centinaia di droni e missili da crociera. Gli Usa, pronti a difendere lo Stato ebraico, hanno spostatodadie delle forze ...