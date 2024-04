Massese Ultima chiamata Che sfida con la Cuoiopelli

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) Gli scontri tranon sono mai banali a causa della fiera rivalità che divide le due tifoserie e tanto meno lo sarà quello di domani che varrà tantissimo anche per i suoi risvolti di classifica. I conciari sono secondi assieme a Zenith Prato e Camaiore, con 47 punti all’attivo; gli apuani sono sesti a quota 40. A Santa Croce sull’Arno, insomma, lasi gioca le sue residue possibilità di rientrare in zona playoff. Non ci sono compromessi, serve una vittoria. L’avversario è tosto e questo non lo si scopre certo adesso. La squadra di Davide Del Nero l’ha sperimentato sulla propria pelle all’andata quando è stata sconfitta per 2-1 allo stadio Vitali. Laha attraversato recentemente una piccola crisi perdendo tre gare consecutive ma ora ne è uscita fuori ed è imbattuta da quattro turni ...