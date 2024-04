Masi invita tutti al circolo “In Comune per Empoli“ lancia la prima iniziativa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 13 aprile 2024) Il voto di giugno si avvicina. La campagna elettorale sta entrato nel vivo ogni giorno di più. Il programma elettorale di "Inper", la coalizione composta da Buongiorno, Movimento 5 Stelle e SIAmoche presenta Leonardocandidato sindaco, inizia a prendere forma. E ci sono già le prime iniziative. Le prime mosse partono oggi alle ore 17.15 dalArci di Avane (via Magolo, 31) con la restituzione ai cittadini del questionario che è stato distribuito nelle scorse settimane. "Oltre 400 tra cittadine e cittadini hanno risposto al nostro invito e compilato il questionario con il quale chiedevamo di farci presente le priorità e i bisogni più avvertiti – spiega Leonardo–. L’analisi delle risposte, così come avevamo fatto per ...