Masanielly | Emiliano e De Luca a patti con Giuseppi per far saltare Schlein

(Di sabato 13 aprile 2024) Come fossero a teatro, Giuseppe Conte e Micheleportano in scena quella che a tutti gli effetti sembra una litigata. Il leader del M5S mantiene i toni alti, il melodramma gli si addice, ce l'ha nel sangue, prima annulla le primarie a Bari, poi inseguendo le inchieste giudiziarie, fa il grande gesto, ritira la sua delegazione dalla giunta pugliese. Davvero un colpo teatrale, il campo largo è praticamente nato qui, sotto l'egida costante del governatore, per dire che la Puglia non è una regione come un'altra.è un attore rodato, capace di calpestare qualsiasi palcoscenico con qualsiasi maschera, così in un batter d'ali passa dagli ultimatum alle carezze. Finisce la conferenza stampa e va ad abbracciare Michele, l'amicizia è una cosa seria, ma a Bari tra i due rispunta l'intesa, probabilmente mai messa in discussione. ...