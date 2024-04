Martino stavolta deve arrendersi | Nel finale avevamo meno energie

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 13 aprile 2024) "E’ stata una sconfitta indolore per la mia squadra, ma prima di tutto voglio fare i complimenti a Cantù che ha meritato la vittoria nei 40 minuti di gioco e si è dimostrata una compagine molto fisica e intensa". Coach Antimocommenta così a caldo l’affermazione degli uomini di Devis Cagnardi al Palafiera nella penultima partita della fase ad orologio. "Abbiamo speso molteper rientrare nel match – prosegue– e per questo alla fine nedirispetto ai nostri avversari". I biancorossi, privi di Xavier Johnson per squalifica seduto vicino alla panchina della formazione forlivese, hanno visto anche Giacomo Zilli guardare la gara dalla panchina, con Kadeem Allen sicuramente ancora non al meglio della condizione per gli infortuni a caviglia e ginocchio. "Abbiamo ...