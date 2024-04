Mare Fuori 5 | aperti casting per nuovo personaggio | potresti essere tu!

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 13 aprile 2024)5,per unchetu: tutto quello che serve sapere “” è una delle serie tv italiane che sta avendo un particolare ed importante successo. Lo dimostrano i numeri della quarta stagione a dir poco da record. I fan sono in trepida attesa per l’uscita della quinta. A quanto pare le riprese sono sempre più vicine. Secondo quanto riportato da alcune fonti e media locali pare che il tutto si verificherà verso la fine del mese di maggio. Tantissime le novità. In primis quella dell’addio del regista, Ivan Silvestrini.per5 (Ansa Foto) Cityrumors.itPoi ci sarà ...