Mano tenera con la professoressa. Giustizia senza parità dei sessi - La città è Pescara. I nomi delle due protagoniste di questa storia li teniamo segreti, per motivi evidenti di privacy di una delle due ...ilgiornale

Telefono in Mano ai bambini: l’intergruppo all’Ars lancia l’allarme e punta sulla sensibilizzazione - Un'ampia campagna di informazione per educare i genitori sui rischi derivanti dall'uso prolungato di dispositivi digitali nei bambini, in particolare in tenera età.orizzontescuola

Nicholas Borgogni, dedica a Elena D’Amario dopo Amici 2024/ “Hai sempre creduto in me, ti devo tanto!” - Nicholas Borgogni ha condiviso un lungo messaggio su Instagram, dopo l'eliminazione da Amici 2024: "Mi ha cambiato per sempre la vita" ...ilsussidiario