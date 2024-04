Manchester City | non solo Musiala | piace anche Lucas Paquetà del West Ham

(Di sabato 13 aprile 2024) Ilsi candida ad essere uno dei club protagonisti della prossima sessione estiva di calciomercato ed ha già attenzionato alcuni nomi. Uno è Jamal, che non è convinto di rinnovare il contratto con il Bayern Monaco, l’altro è, la cui esperienza alHam sembra ormai essere ai titoli di coda. L’ex Milanmolto a Guardiola, tuttavia l’operazione presenta alcune insidie. La prima è la presunta clausola rescissoria da 100 milioni di euro che, secondo il Guardian, si attiverà a giugno nel contratto del brasiliano. La seconda è la questione legata alle scommesse, confinito sotto investigazione dalla Football Association per delle possibili violazioni. I Citizens rimangono comunque vigili, ...

