Maltrattava bimbi | via educatrice nido

(Di sabato 13 aprile 2024) 11.00 Accusata di maltrattamenti e sospesa dal servizio per 6 mesi una maestra di unprivato,ma convenzionato,a Roma L'puniva i bambini (di età fino a 3 anni) con aggressioni verbali e strattonamenti. E' successo in un asilo in zona Nuovo Salario. I Carabinieri hanno notificato un'ordinanza che dispone la misura interdittiva della sospensione alla maestra al termine di un'indagine condotta anche attraverso ausili tecnici.