MALIKA AYANE A TEATRO 2024 | dal 10 novembre partirà da Trento

(Di sabato 13 aprile 2024) Fuori il 12 aprileil nuovo singolo “SOTTOSOPRA” con il videoclip ufficiale per la regia di Attilio Cusani, e viene annunciato l’appuntamento con l’artista nei teatri in un tour. Andiamo a saperne di più. Uscito “Sottosopra” diFuori “Sottosopra” (Woodworm Publishing under exclusive license to M.A.S.T./Believe), il nuovo singolo di, disponibile dal 12 aprile su tutte le piattaforme. https://.bfan.link/sottosopra Scritto e composto da, Andrea Bonomo e Pacifico e prodotto da ESTREMO, “Sottosopra” mostra ancora una volta un lato inedito della cantautrice attraverso un nuovo percorso in cui ha scelto di giocare con i contrasti, da sempre parte della sua cifra ...